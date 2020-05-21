Путин оценил работу системы образования России в период пандемии

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу российской системы образования в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования, а также школьники, студенты и их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно», — сказал он.

По его словам, учить и учиться в сложившихся экстраординарных условиях было непросто. В частности, серьёзно выросла нагрузка на педагогов, необходимо было наладить технику и освоиться в новых условиях.

«Думаю, что и для родителей значимость учительского труда в эти недели открылась по-новому. Учебный процесс проходил у них на глазах», — добавил Путин.

Ранее замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов оценил вероятность поэтапного начала нового учебного года в школах и вузах.