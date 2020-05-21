По требованию Генпрокуратуры в Россию из Белоруссии экстрадированы четверо граждан
- РИА Новости
Сообщается, что их обвиняют в краже в особо крупном размере, незаконной организации и проведении азартных игр, а также создании преступного сообщества в целях совершения тяжкого преступления.
В связи с установлением их местонахождения на территории Белоруссии Генпрокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.
Вместе с этим по запросам белорусской стороны Генпрокуратура Российской Федерации также приняла решение о выдаче для уголовного преследования девяти лиц, обвиняемых в совершении ряда преступлений.
Учитывая введённые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, приём и передача экстрадируемых лиц осуществлены при соблюдении всех необходимых мер безопасности через пешеходный пункт пропуска государственной границы Российской Федерации на территории Смоленской области.