По требованию Генпрокуратуры в Россию из Белоруссии экстрадированы четверо граждан

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По требованию российской Генпрокуратуры компетентные органы Белоруссии экстрадировали в Россию четырёх граждан, обвиняемых в совершении ряда преступлений.
По требованию Генпрокуратуры в Россию из Белоруссии экстрадированы четверо граждан
  • РИА Новости

Сообщается, что их обвиняют в краже в особо крупном размере, незаконной организации и проведении азартных игр, а также создании преступного сообщества в целях совершения тяжкого преступления.

В связи с установлением их местонахождения на территории Белоруссии Генпрокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.

Вместе с этим по запросам белорусской стороны Генпрокуратура Российской Федерации также приняла решение о выдаче для уголовного преследования девяти лиц, обвиняемых в совершении ряда преступлений.

Учитывая введённые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, приём и передача экстрадируемых лиц осуществлены при соблюдении всех необходимых мер безопасности через пешеходный пункт пропуска государственной границы Российской Федерации на территории Смоленской области.

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