В Совбезе России оценили криминальную ситуацию в условиях пандемии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин прокомментировал криминальную ситуацию в условиях пандемии.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что криминальная обстановка в целом остаётся стабильной и контролируемой.

«В первые четыре месяца этого года количество зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне 2019 года, более того, фиксируется снижение количества преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, а также грабежей и разбоев. Сократилось и число преступлений, совершаемых в общественных местах и на транспорте», — заявил Гребёнкин.

При этом, по его словам, сложная эпидемическая обстановка стала сигналом для активизации мошенников: в 4,5 раза выросло число краж и в два раза — преступлений, совершённых с применением банковских карт, мобильной связи и интернета.

Александр Гребёнкин подчеркнул, что правоохранительные органы в этих условиях принимают дополнительные меры, и рекомендовал гражданам быть предельно бдительными.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.