В Совбезе России оценили криминальную ситуацию в условиях пандемии

Короткая ссылка
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин прокомментировал криминальную ситуацию в условиях пандемии.
В Совбезе России оценили криминальную ситуацию в условиях пандемии
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что криминальная обстановка в целом остаётся стабильной и контролируемой.

«В первые четыре месяца этого года количество зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне 2019 года, более того, фиксируется снижение количества преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, а также грабежей и разбоев. Сократилось и число преступлений, совершаемых в общественных местах и на транспорте», — заявил Гребёнкин.

При этом, по его словам, сложная эпидемическая обстановка стала сигналом для активизации мошенников: в 4,5 раза выросло число краж и в два раза — преступлений, совершённых с применением банковских карт, мобильной связи и интернета. 

Александр Гребёнкин подчеркнул, что правоохранительные органы в этих условиях принимают дополнительные меры, и рекомендовал гражданам быть предельно бдительными.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить