В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении до 6 июня карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал в своём канале в Telegram.

«Карантин в крае продлеваем до 6 июня. Это решение принято единогласно», — написал он.

По его словам, в регионе будет действовать запрет на массовые мероприятия, а парки, набережные, пляжи и торговые центры останутся закрытыми. Вместе с тем в крае ряду предприятий разрешат начать работу.

«Открываем предприятия строительного и смежного с ним комплекса; парикмахерские и салоны красоты; автосалоны и автомойки; магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 кв. м», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 8 июня.

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