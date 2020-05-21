В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня
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Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал в своём канале в Telegram.
«Карантин в крае продлеваем до 6 июня. Это решение принято единогласно», — написал он.
По его словам, в регионе будет действовать запрет на массовые мероприятия, а парки, набережные, пляжи и торговые центры останутся закрытыми. Вместе с тем в крае ряду предприятий разрешат начать работу.
«Открываем предприятия строительного и смежного с ним комплекса; парикмахерские и салоны красоты; автосалоны и автомойки; магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 кв. м», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 8 июня.