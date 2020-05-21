В России разрабатывают около 50 препаратов из-за коронавируса
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Он выразил уверенность, что пандемия создаст возможности по производству новых лекарств и научных разработок в этой сфере, поскольку все страны сейчас над этим работают.
«Мы тоже работаем, у нас около 15 платформ специально для этих целей создано, которые занимаются лекарствами, и около 50 препаратов в настоящий момент находятся в разработке», — цитирует его ТАСС.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что в России пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что Москва примет участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream. Как сообщало НСН, конференция пройдёт 21 и 22 мая в онлайн-режиме.