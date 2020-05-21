Диетолог предупредила об опасности строгих диет в период самоизоляции

Диетолог Светлана Титова заявила, что строгие монодиеты могут быть опасны в период самоизоляции из-за коронавируса.

По её словам, на сегодняшний день популярность приобрели монодиеты, основанные на употреблении одного продукта.

«Проблем у таких диет много, но есть две самые главные. Такой режим питания ещё больше подрывает наш иммунитет в такое опасное время. Во-вторых, такие строгие диеты часто приводят к срыву и, как следствие, потере результата», — отметила специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Титова рекомендовала вместо диет обратиться к здоровому и сбалансированному питанию.

Она обратила внимание, что уже начинают появляться сезонные ягоды, фрукты и овощи, и посоветовала наполнить ими свой рацион.

Диетолог, кандидат медицинских наук, член ФМБА России профессор Маргарита Королёва в беседе с Newinform рассказала о полезных свойствах грецкого ореха.