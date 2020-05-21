В России спрос на автомобили с начала мая вырос на 42%

Специалисты «Авито» зафиксировали повышение спроса на автомобили с начала мая на 42% по сравнению с аналогичным периодом апреля.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса, количество запросов контактов продавцов машин по объявлениям на «Авито Авто» почти достигло уровня начала марта, когда в России ещё не был введён режим самоизоляции, а число посетителей превысило мартовские показатели на 2%.

«Это может отчасти объясняться переориентацией россиян на вторичный авторынок в связи со снижением доходов. Помимо этого, на фоне падения курса рубля многие стремятся вложить средства в том числе в транспорт», — полагают в «Авито».

По данным компании MaxPoster, в период с 12 по 19 мая продажи выросли на 83% по отношению к средним значениям апреля.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.