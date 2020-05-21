В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
- АГН «Москва»
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, увеличилось до 40 682», — сказала вице-мэр.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились 5440 пациентов с COVID-19.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато. В беседе с НСН он отметил, что с 1 мая число выявляемых в России случаев коронавируса остаётся на примерно одном уровне.