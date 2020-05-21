В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек

Ещё 3746 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 30 тыс., сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, увеличилось до 40 682», — сказала вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились 5440 пациентов с COVID-19.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато. В беседе с НСН он отметил, что с 1 мая число выявляемых в России случаев коронавируса остаётся на примерно одном уровне.