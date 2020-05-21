В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек

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Ещё 3746 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 30 тыс., сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
  • АГН «Москва»

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, увеличилось до 40 682», — сказала вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились 5440 пациентов с COVID-19.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато. В беседе с НСН он отметил, что с 1 мая число выявляемых в России случаев коронавируса остаётся на примерно одном уровне.

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