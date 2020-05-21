Биолог прокомментировал слухи о распространении коронавируса
- Reuters
По его мнению, помочь людям не верить в слухи может только просвещение.
Панчин убеждён, что населению необходимо рассказывать научные факты и данные.
«Сейчас же мы видим то, что по телевидению показывают далеко не научные передачи, не имеющие с просвещением ничего общего», — заявил специалист в беседе с ФАН.
Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.