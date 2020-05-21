Биолог прокомментировал слухи о распространении коронавируса

Биолог, научный журналист, писатель и блогер Александр Панчин прокомментировал информацию о том, что распространение коронавируса может происходить через вышки 5G.

По его мнению, помочь людям не верить в слухи может только просвещение.

Панчин убеждён, что населению необходимо рассказывать научные факты и данные.

«Сейчас же мы видим то, что по телевидению показывают далеко не научные передачи, не имеющие с просвещением ничего общего», — заявил специалист в беседе с ФАН.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.