В Москве назвали число получающих повышенные пособия по безработице

Более 40,5 тыс. жителей Москвы получают повышенные пособия по безработице, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тыс. москвичей», — цитирует её РИА Новости.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выплате москвичам компенсации в размере 19,5 тыс. рублей в месяц, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

За месяц такое пособие получили более 14 тыс. безработных москвичей.