В Москве назвали число получающих повышенные пособия по безработице

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Более 40,5 тыс. жителей Москвы получают повышенные пособия по безработице, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тыс. москвичей», — цитирует её РИА Новости.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выплате москвичам компенсации в размере 19,5 тыс. рублей в месяц, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

За месяц такое пособие получили более 14 тыс. безработных москвичей.

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