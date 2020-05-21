Кириченко прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта Семака с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказал мнение, когда «Зенит» продлит контракт с его бывшим партнёром и другом Сергеем Семаком.

«Всё находится в процессе, обе стороны обсуждают детали, различные нюансы. Думаю, его пролонгация — дело времени. Вы и сами видите, что ситуация складывается непонятная. Сложно сказать, какими футболистами смогут усилиться клубы после окончания пандемии и смогут ли вообще. А с Семаком проблем не будет. Контракт с ним, думаю, подпишут», — заявил Кириченко в интервью RT.

Ранее тренер отметил, что руководству клуба сложно предъявлять претензии за уход Сёмина из «Локомотива».