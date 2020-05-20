В Москве рассказали о возможности обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

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Начальник Главного контрольного управления столицы, министр правительства Москвы Евгений Данчиков заявил о возможности обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции через онлайн-сервис.
В Москве рассказали о возможности обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

По его словам, в случае неоспоримых доказательств жители столицы смогут быстро устранить проблему.

«Для удобства москвичей мы сделали отдельный дополнительный сервис на странице портала mos.ru для того, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми не согласны», — отметил Данчиков. 

Уточняется, что в ближайшее время в сервисе появятся типовые формы жалоб, где пользователю останется внести личные данные и отправить заявку.

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