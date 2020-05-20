МЧС проводит дезинфекцию в Хасавюрте и Кизляре

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Специалисты Донского спасательного центра начали дезинфекцию объектов жизнеобеспечения в Хасавюрте и Кизляре Республики Дагестан.
МЧС проводит дезинфекцию в Хасавюрте и Кизляре
  • РИА Новости

«20 мая подразделения Донского спасательного центра МЧС проводят специальную обработку объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в работах принимают участие 60 человек и 12 единиц техники.

Масштабная дезинфекция в Дагестане проводится в рамках поручения российского президента Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Ранее стало известно, что МЧС России направляет группу специалистов в Дагестан для масштабной дезинфекции.

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