Москва примет участие в конференции Startup Village Livestream’20
- ©mos.ru
Как сообщает НСН, конференция пройдёт 21 и 22 мая в онлайн-режиме.
Отмечается, что правительство российской столицы и московские компании представят решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина и цифровая среда.
Виртуальный форум объединит 15 тыс. представителей 80 стран.
Как уточнила Сергунина, правительство города на онлайн-конференции расскажет о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии.
При этом самым объёмным кейсом столицы на Startup Village станет Московский инновационный кластер.