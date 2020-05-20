Москва примет участие в конференции Startup Village Livestream’20

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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что Москва примет участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream’20.
Москва примет участие в конференции Startup Village Livestream’20
  • ©mos.ru

Как сообщает НСН, конференция пройдёт 21 и 22 мая в онлайн-режиме.

Отмечается, что правительство российской столицы и московские компании представят решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина и цифровая среда.

Виртуальный форум объединит 15 тыс. представителей 80 стран.

Как уточнила Сергунина, правительство города на онлайн-конференции расскажет о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии. 

При этом самым объёмным кейсом столицы на Startup Village станет Московский инновационный кластер.

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