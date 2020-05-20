В Томской области обсудили вероятность изменения графиков отпусков педагогов школ

Начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич прокомментировала вероятность изменения графиков отпусков педагогов в школах Томской области.

Как передаёт портал vtomske.ru, изменения графика обсуждаются в связи с неопределённой ситуацией с датами проведения ЕГЭ и организации пришкольных лагерей.

«Вопрос с графиком отпусков мы начали прорабатывать с нашими профсоюзами ещё в конце апреля, понимая, что нам придётся менять график. Сделать это возможно только с согласия самих педагогов, другого правового механизма нет. Мы можем только договариваться с учителями об изменении графика», — отметила Ирина Грабцевич.

По её словам, из-за специфики работы отпуска педагогов приходятся на летний период.

Она добавила, что при условии переноса ЕГЭ и оздоровительной кампании на август необходимо будет переносить отпуска на июнь и июль.

Ранее в Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева в беседе с телеканалом «360» прокомментировала вероятность отмены ЕГЭ.