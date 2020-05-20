СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
  • РИА Новости

«19 мая в военный следственный отдел СК России по Солнечногорскому гарнизону от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолёта Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК России («Нарушение правил полётов, повлёкшее тяжкие последствия»)», — приводит ТАСС сообщение СК.

Бортовые самописцы изъяты, место крушения осматривается, проводится выемка предполётной документации и образцов топлива. Разыскиваются очевидцы аварии.

Накануне сообщалось, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в районе подмосковного Клина погиб экипаж

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