В Москве стартовал приём заявок на онлайн-конкурс семейного творчества

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 20 мая стартовал приём заявок на онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества».

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, приём заявок продлится до 21 июня, после чего судьи оценят проекты по десятибалльной шкале и шести критериям.

«Будем рады, если участие в конкурсе примут как можно больше московских семей. Готовить проект могут все — родители, бабушки, дедушки, другие родственники. Главное условие — чтобы он создавался вместе с детьми. Оценивать работы будет жюри под руководством Александра Анатольевича Ширвиндта. А итоги объявят 8 июля, в День семьи», — заявила Сергунина.

Всего в рамках конкурса организовано девять номинаций: рисунок, фотография, поделка, танец, постановка, видеоролик, литературное произведение, музыкальная композиция, продукт (макет здания или робота).

Организаторы конкурса также подготовили для участников специальные мастер-классы в каждой номинации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.