В Москве результаты теста на коронавирус стали доступны в электронной медкарте

Москвичи получили доступ к результатам тестов на коронавирус в электронной медкарте, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она добавила, что жители Москвы также получают расшифровку всех показателей и указания, что делать дальше.

Ранее ещё 5440 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 36 тыс.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.