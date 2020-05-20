В Москве результаты теста на коронавирус стали доступны в электронной медкарте

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Москвичи получили доступ к результатам тестов на коронавирус в электронной медкарте, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве результаты теста на коронавирус стали доступны в электронной медкарте
  • Reuters

«Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она добавила, что жители Москвы также получают расшифровку всех показателей и указания, что делать дальше.

Ранее ещё 5440 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 36 тыс.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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