Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 руб. за фейковую информацию о коронавирусе.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что оштрафованный мужчина записал на видео комментарий, в котором заявил, что пассажиры авиарейса «Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск» были обеспечены средствами индивидуальной защиты только по прибытию в Южно-Сахалинск.

«Сведения оказались недостоверными, поскольку накануне в аэропорту гор. Бангкок (Королевство Таиланд) пассажиры авиарейса обеспечены (безвозмездно) акционерным обществом «Авиакомпания Аврора» средствами индивидуальной защиты», — указано в тексте.

Уточняется, что мужчина признал свою вину.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве случаев заболевания COVID-19 в регионе.