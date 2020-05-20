Опрос: 17% компаний планируют оставить сотрудников на удалённом режиме работы

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Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование, в результате которого выяснили, что 17% работодателей планируют оставить часть своего коллектива на удалённой работе после снятия ограничений.
Опрос: 17% компаний планируют оставить сотрудников на удалённом режиме работы
  • © pixabay.com

Как сообщают «Известия», в опросе приняли участие 1 тыс. представителей российских компаний: руководители, HR-директора, рекрутеры, специалисты по работе с персоналом.

По данным исследования, 31% работодателей не собираются дополнительно защищать сотрудников после снятия карантинных мер. 

17% рассказали, что оставят часть коллектива работать удалённо.

В 42% компаний планируют чаще убирать и дезинфицировать рабочие помещения.

Измерять сотрудникам температуру, обязать их носить маски и перчатки готовы 30%.

31% работодателей рассматривают возможность обеспечить штат санитайзерами.

В 8% компаний собираются переоборудовать рабочее пространство, ещё 5% заявили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее, как сообщал Nation News, член Совета Федерации Сергей Калашников оценил меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

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