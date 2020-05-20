Опрос: 17% компаний планируют оставить сотрудников на удалённом режиме работы
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Как сообщают «Известия», в опросе приняли участие 1 тыс. представителей российских компаний: руководители, HR-директора, рекрутеры, специалисты по работе с персоналом.
По данным исследования, 31% работодателей не собираются дополнительно защищать сотрудников после снятия карантинных мер.
17% рассказали, что оставят часть коллектива работать удалённо.
В 42% компаний планируют чаще убирать и дезинфицировать рабочие помещения.
Измерять сотрудникам температуру, обязать их носить маски и перчатки готовы 30%.
31% работодателей рассматривают возможность обеспечить штат санитайзерами.
В 8% компаний собираются переоборудовать рабочее пространство, ещё 5% заявили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Ранее, как сообщал Nation News, член Совета Федерации Сергей Калашников оценил меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии.