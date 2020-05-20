В Приморье за сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом

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В Приморском крае за сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 1446, сообщил местный Роспотребнадзор.

«Общее число заболевших с начала эпидемии приморцев — 1446», — приводит пресс-служба регионального правительства слова главы Роспотребнадзора Приморского края Татьяны Детковской.

Ранее власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

В то же время газета «Известия» писала, что в Приморье начали готовиться к летнему туристическому сезону и привлечению туристов с Дальнего Востока.

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