В Госдуму внесена поправка о дистанционном обучении в случае ЧС
- РИА Новости
«Ряд сенаторов внесли поправку к законопроекту, направленную на обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС слова Гумеровой.
Она отметила, что поправка вносится в законопроект, направленный на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, который был принят Госдумой 12 мая в первом чтении.
Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили закон о запрете блокировки Telegram во время ЧС.