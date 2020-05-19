В Госдуму внесена поправка о дистанционном обучении в случае ЧС

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что сенаторы внесли в Госдуму поправку о возможности перехода на дистанционный режим обучения в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Ряд сенаторов внесли поправку к законопроекту, направленную на обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС слова Гумеровой.

Она отметила, что поправка вносится в законопроект, направленный на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, который был принят Госдумой 12 мая в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили закон о запрете блокировки Telegram во время ЧС.