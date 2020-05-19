В Ленобласти заявили о завершении работы полевого госпиталя в Новосергиевке
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, пациенты поправились и покинули Ленобласть.
В настоящее время ветслужба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса.
Отмечается, что палаточный госпиталь был организован в границах населённого пункта, чтобы локализовать очаг распространения коронавируса, обнаруженный в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции в нелегальном хостеле.
Там проживали 472 иностранных гражданина, из них 123 заболели коронавирусом.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России сообщала, что в Красноярском крае военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом.