В Ленобласти заявили о завершении работы полевого госпиталя в Новосергиевке

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В правительстве Ленинградской области заявили о завершении работы полевого госпиталя в деревне Новосергиевка.
В Ленобласти заявили о завершении работы полевого госпиталя в Новосергиевке
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, пациенты поправились и покинули Ленобласть.

В настоящее время ветслужба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса.

Отмечается, что палаточный госпиталь был организован в границах населённого пункта, чтобы локализовать очаг распространения коронавируса, обнаруженный в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции в нелегальном хостеле.

Там проживали 472 иностранных гражданина, из них 123 заболели коронавирусом.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России сообщала, что в Красноярском крае военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом.

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