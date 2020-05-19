В Ленобласти заявили о завершении работы полевого госпиталя в Новосергиевке

В правительстве Ленинградской области заявили о завершении работы полевого госпиталя в деревне Новосергиевка.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, пациенты поправились и покинули Ленобласть.

В настоящее время ветслужба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса.

Отмечается, что палаточный госпиталь был организован в границах населённого пункта, чтобы локализовать очаг распространения коронавируса, обнаруженный в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции в нелегальном хостеле.

Там проживали 472 иностранных гражданина, из них 123 заболели коронавирусом.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России сообщала, что в Красноярском крае военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом.