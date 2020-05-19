В Ростовской области прокомментировали продажу тестов на коронавирус в интернете

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Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила о недостоверности результатов тестов на коронавирус, которые продаются в интернете.
В Ростовской области прокомментировали продажу тестов на коронавирус в интернете
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«Есть определённые правила приобретения тестов: они должны иметь регистрационные удостоверения, они должны быть выпущены конкретными предприятиями. Я не советовала бы никому покупать тесты. Смысла в этом нет, никто на этом купленном тесте не будет проводить никакие исследования», — заявила Быковская.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.

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