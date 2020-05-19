Дистанционная торговля лекарствами начнётся с июня

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дистанционная торговля безрецептурными лекарствами начнётся уже в июне.
Дистанционная торговля лекарствами начнётся с июня
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поддержке экономики и социальной сферы.

«В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующие разрешения, смогут уже осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», — сказал Мурашко.

17 марта Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Путин отметил, что вся нормативная база по данному вопросу уже давно подготовлена, поэтому необходимо разобраться с тем, когда всё будет стабильно работать.

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