Дистанционная торговля лекарствами начнётся с июня

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дистанционная торговля безрецептурными лекарствами начнётся уже в июне.

Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поддержке экономики и социальной сферы.

«В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующие разрешения, смогут уже осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», — сказал Мурашко.

17 марта Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Путин отметил, что вся нормативная база по данному вопросу уже давно подготовлена, поэтому необходимо разобраться с тем, когда всё будет стабильно работать.