Эксперт оценил ситуацию на трудовом рынке России

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал ситуацию на трудовом рынке России.

«Ещё мы пока не можем оценивать, насколько проблема безработицы будет стоять перед нашей страной в региональном измерении. Если раньше Москва и Санкт-Петербург были местами дефицитными — там всегда требовались рабочие руки, то сейчас вполне вероятно, что города-миллионники станут эпицентрами роста числа безработных и роста числа людей, которые требуют социальной поддержки», — пояснил Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области одобрили дополнительную региональную выплату в размере 10 тыс. рублей для безработных.