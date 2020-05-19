Эксперт оценил ситуацию на трудовом рынке России

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Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал ситуацию на трудовом рынке России.
Эксперт оценил ситуацию на трудовом рынке России
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«Ещё мы пока не можем оценивать, насколько проблема безработицы будет стоять перед нашей страной в региональном измерении. Если раньше Москва и Санкт-Петербург были местами дефицитными — там всегда требовались рабочие руки, то сейчас вполне вероятно, что города-миллионники станут эпицентрами роста числа безработных и роста числа людей, которые требуют социальной поддержки», — пояснил Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области одобрили дополнительную региональную выплату в размере 10 тыс. рублей для безработных.

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