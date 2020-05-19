Власти Москвы рассказали о контроле за оформлением электронных пропусков

Короткая ссылка
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что порядка 3 тыс. москвичей с коронавирусом и ОРВИ ежедневно подают заявки на оформление пропусков для поездок по городу. 
Власти Москвы рассказали о контроле за оформлением электронных пропусков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы. 

«Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведётся в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан», — подчеркнул Эдуард Лысенко.

По его словам, соответствующие попытки оперативно пресекаются. 

Министр добавил, что средства мониторинга позволяют мгновенно получать сигнал о нарушениях со стороны граждан.

Ранее, как передавал телеканал «360», начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов сообщил, что сотрудники ведомства и полиции выявили 3910 случаев нарушения самоизоляции в регионе за месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить