Власти Москвы рассказали о контроле за оформлением электронных пропусков

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что порядка 3 тыс. москвичей с коронавирусом и ОРВИ ежедневно подают заявки на оформление пропусков для поездок по городу.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

«Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведётся в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан», — подчеркнул Эдуард Лысенко.

По его словам, соответствующие попытки оперативно пресекаются.

Министр добавил, что средства мониторинга позволяют мгновенно получать сигнал о нарушениях со стороны граждан.

Ранее, как передавал телеканал «360», начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов сообщил, что сотрудники ведомства и полиции выявили 3910 случаев нарушения самоизоляции в регионе за месяц.