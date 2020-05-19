В Калининграде зафиксировали повышение цен на лук, чеснок и лимоны в апреле

Калининградстат зафиксировал повышение цен на лимоны, лук и чеснок в Калининграде и области в апреле.

Как передаёт «Янтарный край» со ссылкой на данные ведомства, лимоны подорожали на 92,4%, лук — на 66,09%, а чеснок — на 34,8%.

При этом отмечается, что огурцы подешевели на 26,6%, мясные консервы — на 4,88%, а мясные консервы для детского питания — на 4,76%.

В результате килограмм чеснока в апреле стоил 408 рублей, килограмм лука репчатого — 66 рублей, свежих огурцов — 122 рубля.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.