В Калининграде зафиксировали повышение цен на лук, чеснок и лимоны в апреле

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Калининградстат зафиксировал повышение цен на лимоны, лук и чеснок в Калининграде и области в апреле. 
В Калининграде зафиксировали повышение цен на лук, чеснок и лимоны в апреле
  • Pixabay

Как передаёт «Янтарный край» со ссылкой на данные ведомства, лимоны подорожали на 92,4%, лук — на 66,09%, а чеснок — на 34,8%.

При этом отмечается, что огурцы подешевели на 26,6%, мясные консервы — на 4,88%, а мясные консервы для детского питания — на 4,76%.

В результате килограмм чеснока в апреле стоил 408 рублей, килограмм лука репчатого — 66 рублей, свежих огурцов — 122 рубля.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.

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