В Госдуме предложили изменить законодательство в сфере оказания первой помощи

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Николай Герасименко прокомментировал инициативу по изменению законодательства в сфере оказания первой помощи.

По мнению парламентария, необходимо разделить понятие первой помощи на простую и расширенную (с применением медикаментов и спецсредств).

Инициатива также предполагает обучение способам оказания первой помощи до приезда скорой представителей некоторых профессий (охранников, бортпроводников, полицейских).

Кроме того, Николай Герасименко предложил разрешить профессиональным врачам помогать людям, если они случайно стали свидетелями начинающегося инфаркта, инсульта или ДТП.

«Обычную помощь, которая включает вызов скорой, искусственное дыхание и фиксацию пострадавшего в безопасной позе, сможет оказать любой гражданин, этому ведь и в школе учат. А расширенная первая помощь — это ещё и применение спецсредств, например автоматического дефибриллятора, введение обезболивающих», — пояснил Герасименко в беседе с «Парламентской газетой».

Соответствующий законопроект он направил на рассмотрение в кабмин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные больницы получили 36 новых машин для оказания неотложной медицинской помощи.