В Совфеде прокомментировали идею упростить Бюджетный и Налоговый кодексы

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал об идее корректировки Бюджетного и Налогового кодексов, которая упростит законодательство в этих сферах.

По словам Рябухина, в российском законодательстве должно быть как можно меньше препятствий, бюрократических издержек, которые мешают развитию бизнеса.

«Сейчас Минфин России работает над «электронным открытым бюджетом», но надо ускоряться. Необходимо как можно скорее внедрять эти открытые, прозрачные и доступные формы бюджетного процесса. Это повлияет на качество исполнения бюджета по доходам и по расходам, а также с точки зрения прозрачности, открытости и эффективности», — подчеркнул сенатор в беседе с ФАН.

Он добавил, что предложения по радикальному обновлению бюджетного и налогового законодательства необходимы для того, чтобы они были понятны и доступны не только специалистам узкого профиля, но и всем гражданам России.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали о новых мерах поддержки бизнеса.

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