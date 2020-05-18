В подмосковном Орехово-Зуеве откроется физкультурно-оздоровительный комплекс

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в подмосковном Орехово-Зуеве в 2022 году откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как передаёт телеканал «360», комплекс вошёл в областную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Отмечается, что в комплекс будет и крытый каток с искусственным льдом.

«А ввести этот объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», — подчеркнул Владимир Локтев.

Необходимый пакет документов уже сформирован и передан для проведения конкурса по проектированию комплекса.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, глава администрации Ялты Иван Имгрунт рассказал о планах строительства круглогодичного лыжного комплекса на Южном берегу Крыма.