В подмосковном Орехово-Зуеве откроется физкультурно-оздоровительный комплекс

Короткая ссылка
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в подмосковном Орехово-Зуеве в 2022 году откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
В подмосковном Орехово-Зуеве откроется физкультурно-оздоровительный комплекс
  • Pixabay

Как передаёт телеканал «360», комплекс вошёл в областную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Отмечается, что в комплекс будет и крытый каток с искусственным льдом.

«А ввести этот объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», — подчеркнул Владимир Локтев.

Необходимый пакет документов уже сформирован и передан для проведения конкурса по проектированию комплекса.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, глава администрации Ялты Иван Имгрунт рассказал о планах строительства круглогодичного лыжного комплекса на Южном берегу Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить