В подмосковном Орехово-Зуеве откроется физкультурно-оздоровительный комплекс
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Как передаёт телеканал «360», комплекс вошёл в областную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Отмечается, что в комплекс будет и крытый каток с искусственным льдом.
«А ввести этот объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», — подчеркнул Владимир Локтев.
Необходимый пакет документов уже сформирован и передан для проведения конкурса по проектированию комплекса.
Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, глава администрации Ялты Иван Имгрунт рассказал о планах строительства круглогодичного лыжного комплекса на Южном берегу Крыма.