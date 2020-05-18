В Удмуртии запустили производство медицинских кроватей

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Министр промышленности и торговли Республики Удмуртия Виктор Лашкарёв заявил, что предприятия региона организовали производство медицинских кроватей.
В Удмуртии запустили производство медицинских кроватей
  • РИА Новости

«В мае этого года мы приступаем к производству медицинских кроватей, которые там же будут использоваться для борьбы как с коронавирусом, так и в дальнейшем в медицинских целях», — приводит ИА «Удмуртия» слова Виктора Лашкарёва. 

Он добавил, что многие предприятия организовали производство оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, и отметил, что это вернётся как налоговыми отчислениями в Удмуртию, так и будущими рабочими местами.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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