В Свердловской области предъявили обвинение сбившему двух подростков водителю

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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение водителю, который сбил двух подростков на пешеходном переходе в Екатеринбурге.
В Свердловской области предъявили обвинение сбившему двух подростков водителю
  • РИА Новости

По данным ведомства, он был задержан в Кирове. 

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Богдановича 1984 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова в беседе с URA.RU.

По версии следствия, 28 июля 2019 года водитель автомобиля Škoda Rapid на девятом километре Сибирского тракта в Екатеринбурге не заметил красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе подростков 15 и 16 лет, после чего скрылся с места происшествия.

В январе издание «ПолитЭксперт», ссылаясь на пресс-службу управления МВД по Карачаево-Черкесии, сообщало, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Зеленчукском районе.

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