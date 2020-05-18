В Свердловской области предъявили обвинение сбившему двух подростков водителю

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение водителю, который сбил двух подростков на пешеходном переходе в Екатеринбурге.

По данным ведомства, он был задержан в Кирове.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Богдановича 1984 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова в беседе с URA.RU.

По версии следствия, 28 июля 2019 года водитель автомобиля Škoda Rapid на девятом километре Сибирского тракта в Екатеринбурге не заметил красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе подростков 15 и 16 лет, после чего скрылся с места происшествия.

В январе издание «ПолитЭксперт», ссылаясь на пресс-службу управления МВД по Карачаево-Черкесии, сообщало, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Зеленчукском районе.