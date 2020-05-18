Врач дала рекомендации по поддержанию иммунитета на самоизоляции

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Вартанян назвала необходимое количество сна в сутки для поддержания иммунитета в режиме самоизоляции.

«Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причём здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее восьми часов в сутки)», — отметила специалист в беседе с kp.ru.

По её словам, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, нужно регулярно принимать назначенные врачом лекарства, контролировать артериальное давление, а также уменьшить употребление соли и насыщенных жиров.

Ранее лор-специалист, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по укреплению иммунитета.