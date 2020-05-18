Врач дала рекомендации по поддержанию иммунитета на самоизоляции
- globallookpress.com
- © Michaela Begsteiger / imageBROKER.com
«Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причём здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее восьми часов в сутки)», — отметила специалист в беседе с kp.ru.
По её словам, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, нужно регулярно принимать назначенные врачом лекарства, контролировать артериальное давление, а также уменьшить употребление соли и насыщенных жиров.
Ранее лор-специалист, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по укреплению иммунитета.