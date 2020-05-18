Более 820 больных коронавирусом лечатся в Филатовской больнице Москвы

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Более 820 пациентов с коронавирусной инфекцией лечатся в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач Валерий Вечорко.
Более 820 больных коронавирусом лечатся в Филатовской больнице Москвы
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Всего на лечении: 1352. Из них с диагнозами «внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии»: 1279. В том числе пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID+: 827», — написал он в Facebook.

По словам медика, в числе лиц с подтверждённым коронавирусом 105 рожениц.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 155 пациентов, на ИВЛ — 55, отметил Вечорко. За сутки выписаны 100 человек, поступили 108.

Ранее Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.

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