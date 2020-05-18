Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни. Об этом сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

«У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работают 22,5 тыс. медиков — это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек», — рассказала она в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.

«Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибли именно от ковида и пневмонии», — рассказала министр.

Ранее сообщалось, что более 50 медицинских работников в Чечне заболели коронавирусом.

Газета «Взгляд» писала, что в России появилось волонтёрское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам во время пандемии.