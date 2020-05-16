Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Иркутской области
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- РИА Новости
«В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи» при начислении федеральных стимулирующих выплат», — сообщили в ведомстве.
Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.