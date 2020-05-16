Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области начала проверку сообщений о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.

«В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи» при начислении федеральных стимулирующих выплат», — сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.