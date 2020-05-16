Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».

Немерюк отметил, что «первые шаги, собственно говоря, — возобновление работы промышленных предприятий».

«То есть большое количество человек, в принципе, вышли на работу. По разным оценкам, эксперты называли — в том числе коллеги наши из экономического комплекса — следующие цифры: в районе 0,5 млн человек вышли со вторника, с 12-го числа, на свои рабочие места», — рассказал он.

Он добавил, что ведётся работа с Роспотребнадзором.

«В принципе, у них какие-то планы, понятно, есть, они сейчас их формируют», — заявил Немерюк.

Но при этом он отметил, что «всё-таки до примерно 21-го, 22-го числа говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наделил Мосгосстройнадзор полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм на стройках в городе.

В Москве с 12 мая начали работу все промышленные и строительные предприятия.