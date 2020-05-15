В 2020 году в Кировской области направят 176 млн рублей на подготовку школ к новому учебному году и выполнение предписаний надзорных органов.

Об этом сообщает progorod43.

В список вошли 117 школ и 20 организаций профессионального образования.

150 млн рублей выделят на ремонт школ, 26 млн — на ремонт пищеблоков.

«Проведённый мониторинг выявил ряд школ, где пищеблоки нуждаются в косметических ремонтах и выполнении ранее выданных предписаний надзорных органов. По каждой такой школе составлена смета, работы там должны быть завершены до августа текущего года», — заявил первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

По его словам, стопроцентная готовность всех школ к обеспечению горячим питанием — основное условие получения федеральной субсидии.

Средства на ремонт также будут предоставлены государственным образовательным организациям. Работы запланированы в 45 школах, школах-интернатах для детей с ОВЗ и детских домах.

Как отметили в областном Министерстве образования, все образовательные организации должны быть готовы принять учащихся с 1 сентября.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили работу образовательных учреждений.