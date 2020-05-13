Не один на один
Не один
на один

Прокуратура Ставропольского края отчиталась о проверке по вопросу обеспечения ребёнка лекарством

13 мая 2020,

Прокуратура Ставропольского края провела проверку по вопросу обеспечения малолетнего ребёнка лекарственным средством. Об этом RT заявили в пресс-службе ведомства.

  • РИА Новости

Установлено, что региональным Минздравом решение Ленинского районного суда Ставрополя не исполнено. В связи с этим надзорное ведомство внесло в министерство представление.

«По факту неисполнения решения суда прокуратура направила материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании», — рассказали в ведомстве.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на особом контроле.

В начале мая RT писал, что родители полугодовалой Ады Кешишянц из Кисловодска, страдающей спинальной мышечной атрофией, выиграли суд, который постановил незамедлительно предоставить ребёнку лекарство «Спинраза».

При этом региональный Минздрав постановление суда от 14 апреля пока не выполнил.

Подробности — в материале RT.

Еще истории
В Кисловодске семья с ребёнком со СМА выиграла суд, но лекарство им не предоставили
4 мая  Дети в беде
В Кисловодске семья с ребёнком со СМА выиграла суд, но лекарство им не предоставили
Многодетной матери выплатили пособия после запроса RT
7 мая  Бюрократия и право
Многодетной матери выплатили пособия после запроса RT
У проживающего в РФ уроженца Сирии не принимают документы на гражданство
8 мая  Бюрократия и право
У проживающего в РФ уроженца Сирии не принимают документы на гражданство
Прокуратура Ставропольского края отчиталась о проверке по вопросу обеспечения ребёнка лекарством
13 мая 
Прокуратура Ставропольского края отчиталась о проверке по вопросу обеспечения ребёнка лекарством