Власти Москвы рассказали, как восстановить аннулированный рабочий пропуск

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Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, как восстановить аннулированный рабочий пропуск.
Власти Москвы рассказали, как восстановить аннулированный рабочий пропуск
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Нововведений нет, кроме тех добавленных новых видов экономической деятельности в соответствующем указе мэра, которым разрешены были с сегодняшнего числа», — сказал Фурсин.

Как напомнил чиновник, это промышленность, строительство. Таким образом, отметил он, увеличится количество граждан, которые получат цифровые пропуска для работы.

По словам Фурсина, первая процедура — когда организация относится к тем, чья деятельность разрешена и не приостановлена. В таком случае сотрудники оформляют пропуск через платформу nedoma.mos.ru, подавая самостоятельно о себе сведения.

Если это организация, деятельность которых приостановлена, то создан сервис на платформе Московского инновационного кластера, позволяющий самому работодателю подать информацию о своих сотрудниках, которые необходимы для обеспечения бесперебойных процессов, добавил Фурсин.

Ранее сообщалось, что в Москве цифровой пропуск можно снова получить по смс.

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