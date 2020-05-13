Число заболевших коронавирусом в Кемеровской области достигло 282

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В Кемеровской области за сутки заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено у 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Еще у 13 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтверждённым диагнозом были выписаны», — написал он в Telegram.

Цивилёв уточнил, что 84 пациента выздоровели, а ещё 191 человек продолжает лечение от коронавируса.

20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

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