В России прошло первое онлайн-заседание Верховного суда

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Верховный суд провёл первое слушание дела по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В России прошло первое онлайн-заседание Верховного суда
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Отмечается, что тройка судей находилась в зале суда, они были в медицинских масках. Двое юристов участвовали в процессе по видеосвязи из дома.

Первым гражданским делом, рассмотренным в таком режиме, стал спор о признании несовершеннолетней девочки членом семьи военнослужащего, ответчиком было региональное управление жилищного обеспечения Минобороны.

Ранее сообщалось, что такие меры направлены на «уменьшение рисков распространения COVID-19».

В марте Верховный суд России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавируса.

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