СК возбудил дело из-за нападения больного COVID-19 на полицейского

Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19, который напал с ножом на полицейского при госпитализации.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 18 апреля в Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии опьянения, напал с ножом на участкового уполномоченного полиции, причинив ему резаное ранение предплечья.

Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов сопровождал представителей Роспотребнадзора, которые исполняли решение о госпитализации гражданина в больницу с подозрением на инфекционное заболевание.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у мужчины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Теперь больному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19.