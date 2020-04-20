В «Технограде» пройдёт профориентационный онлайн-марафон

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проведёт профориентационный онлайн-марафон.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, с 20 по 27 апреля будет организовано четыре вебинара, которые проведут психологи и специалисты по профориентации Влада Савенко и Игра Кормина.

«Участникам расскажут о подходах к выбору профессии, о перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. И конечно, о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры. Эксперты постараются помочь горожанам любого возраста, не только молодёжи, но и взрослым, которые хотели бы поменять работу», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, напомнил, что в стране сегодня насчитывается более 10,5 тыс. различных профессий, из которых 2,5 тыс. относятся к категории самых востребованных.