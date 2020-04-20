Диетолог дала рекомендации соблюдавшим пост

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться после окончания поста.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт посоветовала вводить продукты постепенно, чтобы не перегружать организм.

При этом, по мнению диетолога, лучше начинать с кисломолочных продуктов, которые легко усваиваются, — например, с ряженки или творога.

По её словам, на следующий день можно съесть одно яйцо, а затем вводить в рацион сыр 45% жирности, нежирную рыбу, куриную грудку или мясо индейки.

«По возрастающей экспоненте мы будем добавлять продукты в наш рацион. С промежутком в один-два дня. Но всё равно основа остается та, к которой мы привыкли во время поста», — подчеркнула Елена Соломатина.

Она добавила, что на третий день можно перейти к постной свинине и говядине, уточнив, что животные белки, в отличие от молочных, будут перевариваться намного дольше.

Специалист также напомнила о необходимости употребления свежих овощей, которые содержат клетчатку.

Ранее Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно питаться во время самоизоляции.