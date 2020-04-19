В Мордовии людей обяжут носить маски в магазинах и в транспорте

Власти Мордовии намерены ужесточить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, обязав людей носить маски в магазинах и общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек. Обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны будут владельцы торговых организаций», — указывается в заявлении.

По словам регионального министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова, уже в 22 апреля республика будет обеспечена масками в достаточном количестве и купить их можно будет как в аптечной, так и в торговых сетях.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.