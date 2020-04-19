Два человека погибли от удара током на железной дороге во Владивостоке
- РИА Новости
Как отмечается, подросток 2005 года рождения и юноша 1999 года рождения забрались на цистерны на путях и были «смертельно травмированы электрическим током» из-за приближения к контактной сети.
Ещё один подросток получил ожоги средней тяжести, он госпитализирован.
Дальневосточная железная дорога призвала неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и обратилась к родителям с просьбой объяснять детям степень опасности нахождения в таких местах.