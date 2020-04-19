В Татарстане разрешили возобновить работу парикмахерским

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Правительство Татарстана приняло решение разрешить с 20 апреля возобновить работу парикмахерским в условиях режима самоизоляции при соблюдении ими ряда правил.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление премьер-министра республики Алексея Песошина.

«Внести в постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта… следующие изменения: «за исключением оказания с 20.04.2020 парикмахерских услуг», — говорится в документе.

Отмечается, что перед началом работы у сотрудников парикмахерских необходимо измерять температуру и спрашивать о наличии симптомов ОРВИ, не допускать до работы лиц с признаками заболеваний, необходимо проводить дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники, поверхностей с применением дезинфицирующих средств не менее трёх раз в день, разместить в общедоступных местах информацию о профилактике ОРВИ, по окончании рабочего дня проводить влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возобновили деятельность салоны красоты и парикмахерские

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