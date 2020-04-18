Число заразившихся коронавирусом в Чечне превысило 200

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева в эфире телеканала «Грозный» заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чечне достигло 219.

«В республике зарегистрировано 219 больных коронавирусом, прирост — 44 человека»,— приводит РИА Новости её слова.

По словам Термулаевой, больше всего пациентов с COVID-19 выявлено в Грозном.



«Мы сейчас на стадии плавного роста, когда мы можем контролировать ситуацию благодаря принятым мерам. О пике говорить пока не приходится, но мы готовимся к этому», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 1,8 млн тестов на выявление коронавируса.

По последним данным, в 85 регионах России выявлено 36 793 случая заражения COVID-19.